Afyonkarahisar'da Sağanak Yağışlar Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Sağanak Yağışlar Etkili

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentte aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, sağanağın bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor.

Su Birikintileri ve Trafik Sorunları

Yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bu durum, sürücülerin trafikte yavaş seyrettiği ve dikkatli olmaları gereken bir duruma yol açtı.

Tedbirli Olun

Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşların, sağanak yağışların etkisini göz önünde bulundurarak tedbirli olmaları öneriliyor.

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam etti.

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam etti.