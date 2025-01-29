Afyonkarahisar'da Serum Verildikten Sonra Ölüm İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı

Afyonkarahisar'da ölüm iddiası için inceleme süreci başladı

Afyonkarahisar'da serum verildikten sonra fenalaşarak yaşamını yitiren bir kişi hakkında inceleme başlatıldı. Olay, 13 Ocak'ta meydana geldi; Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan serum takıldıktan sonra nefes almakta güçlük çekti.

Gündoğan, fenalaşmasının ardından yanındaki arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Gündoğan, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden inceleme

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, eşinin ikinci serum verildiğinde nefes almakta zorlandığını ve kalbinin durduğunu açıkladı.

Songül Gündoğan, "Doktor, eşimin ciğerlerinin bittiğini ve beynine ödem oluştuğunu söyledi. İlk müdahaleyi zamanında yapmadıkları için 20 saat içerisinde eşimi kaybettik. Umreye gidecektik; umrede ihram yerine kefen giydirdik. Adaletin tecelli etmesini ve ihmali olan herkesin ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.