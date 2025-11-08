Afyonkarahisar'da Sis Bulutları Göğe Yükseldi: Erkmen'de Görsel Şölen

Afyonkarahisar'da Sis Bulutları Göğe Yükseldi

Erkmen beldesinde sonbaharın görsel şöleni

Afyonkarahisar'da sis bulutlarının gökyüzüne yükseldiği anlar, doğaseverlere görsel bir şölen sundu.

Kent merkezine bağlı Erkmen beldesindeki ormanlık alanda bulunan gölet ve çevresinde çekilen görüntüler, sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.

Görüntüler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedildi ve izleyenleri hayran bıraktı.

AFYONKARAHİSAR’DA SİS BULUTLARININ GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİĞİ ANLAR GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.