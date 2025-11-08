Afyonkarahisar'da Sis Bulutları Göğe Yükseldi: Erkmen'de Görsel Şölen

Afyonkarahisar Erkmen beldesindeki ormanlık alanda yükselen sis bulutları gölet çevresinde görsel şölen oluşturdu; görüntüler AKÜ'lü Hakan Yılmaz tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:20
Erkmen beldesinde sonbaharın görsel şöleni

Afyonkarahisar'da sis bulutlarının gökyüzüne yükseldiği anlar, doğaseverlere görsel bir şölen sundu.

Kent merkezine bağlı Erkmen beldesindeki ormanlık alanda bulunan gölet ve çevresinde çekilen görüntüler, sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.

Görüntüler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedildi ve izleyenleri hayran bıraktı.

AFYONKARAHİSAR’DA SİS BULUTLARININ GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİĞİ ANLAR GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

