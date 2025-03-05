Afyonkarahisar'da Tefecilik Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Tefecilik Operasyonu

Afyonkarahisar'da yürütülen büyük bir tefecilik operasyonu kapsamında, gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ihtiyaç sahiplerine senet imzalatarak faiz karşılığında borç para verdiğini ve borçlarını ödeyemeyenleri zorla mal varlıklarını devretmeye zorladığını belirledi.

Faiz Kapanı Operasyonu Detayları

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 218 senet, 187 bin 515 lira, bir miktar döviz, 11 cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 1273 mermi, 56 uyuşturucu hap, el bombası, 53 araç satış sözleşmesi ve çeşitli evrak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na tebrik

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, operasyonla ilgili bir değerlendirme yaptı. Vali Yiğitbaşı, gözaltına alınan şüphelilerin minibüs hattı işlettiğini ve üniversite öğrencileri dahil ihtiyaç sahiplerine faizle borç verdiklerini aktardı. Ayrıca, zorla senet imzalatarak mal varlıklarını devretmeye zorladıkları ve şiddet uyguladıkları bilgisi paylaşıldı.

Devletin Kararlılığı

Yiğitbaşı, bu tür olaylara asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Devletimizin kadife eldiven içinde demir yumruğu var. Suçluların üzerine gitmeye devam edeceğiz," dedi. Ayrıca, suçtan elde edilen banka hesaplarındaki 237 milyon lira, 25 gayrimenkul ve 6 araca tedbir kararı alındığı aktarıldı.

Operasyon, Afyonkarahisar halkının güvenliğini sağlama adına atılan önemli bir adım olmasıyla dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı (ortada), operasyonla ilgili açıklamada bulundu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı (ortada), operasyonla ilgili açıklamada bulundu.