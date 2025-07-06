DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.314.773,69 -0,26%

Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 16:02
Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan üzücü bir kazada, bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. M.K. idaresindeki 16 NT 526 plakalı otomobil, Gökçalan köyü mevkisinde S.Y. yönetimindeki 07 PF 909 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar arasında sürücü M.K. ile birlikte K.K, H.K. ve M.K.'nın da bulunduğu bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Profesör Grovogui'den Uluslararası Hukuka Eleştiriler: Batı Merkezliliği Bir Hata
2
Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklıklar 40 Dereceye Ulaşacak!
3
Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Paniği
4
Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
5
İran'da Aşura Günü Etkinlikleri: Matem Törenleri Yoğun İlgi Gördü
6
665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağalığı İhalesi Sonuçlandı
7
Konya'da Kayıp Turgut Güneş'in Ölümü: Karı Koca Tutuklandı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz