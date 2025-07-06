Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan üzücü bir kazada, bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. M.K. idaresindeki 16 NT 526 plakalı otomobil, Gökçalan köyü mevkisinde S.Y. yönetimindeki 07 PF 909 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar arasında sürücü M.K. ile birlikte K.K, H.K. ve M.K.'nın da bulunduğu bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.