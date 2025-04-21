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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil motosiklete çarptı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 12:36
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Üzücü Trafik Kazası

Afyonkarahisar'da meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay, H.B. (25) idaresindeki 35 APZ 866 plakalı otomobilin, Polis Okulu kavşağında motosiklet sürücüsü S.E.'nin (20) kullandığı 03 ADZ 615 plakalı motosiklete çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan R.A. (22), sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ne yazık ki, motosiklet sürücüsü S.E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü öldü, 1 kişi...

Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

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