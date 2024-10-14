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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Dört Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 21:14
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Dört Yaralı

Afyonkarahisar'da Kaza: Dört Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda dört kişi yaralandı. Kazanın, M.K.'nın kullandığı 20 TD 760 plakalı otomobilin, Dazkırı Bozan köyü yakınlarında R.G. yönetimindeki 42 FNM 20 plakalı araçla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ile yolcular S.K. ve R.G., bölgedeki Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olayın sebebi ve detayları araştırılmaktadır.

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