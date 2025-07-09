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Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Üsteğmen Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildaki üsteğmen Ömer Faruk Aytekin hayatını kaybederken, eşi ve bir seyyar satıcı yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 14:32
Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Üsteğmen Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde gerçekleşen tragik bir trafik kazasında, 31 yaşındaki üsteğmen Ömer Faruk Aytekin, kullandığı otomobilin traktörle çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda meydana geldi. Aytekin'in kullandığı 79 EB 425 plakalı otomobil, 78 yaşındaki H.E.'nin kullandığı 32 YU 155 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Faruk Aytekin ve eşi Özlem Aytekin ile traktörün ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç. (48) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özlem Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi ve daha ileri tetkik için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Üsteğmen Olarak Görev Yapıyordu

Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Aytekin'in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olduğu ve henüz yeni evlendiği öğrenildi. Otomobilin arka camına yazılmış olan "Özlem-Ömer sonsuza kadar" ifadesi ise dikkatleri çekti.

Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 üsteğmen öldü, eşinin de aralarında bulunduğu 2...

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 üsteğmen öldü, eşinin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 üsteğmen öldü, eşinin de aralarında bulunduğu 2...

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 üsteğmen öldü, eşinin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı.

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