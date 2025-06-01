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Afyonkarahisar'da Trenin Çarptığı Minibüsün Sürücüsü Yaralandı

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı, olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 20:21
Afyonkarahisar'da Trenin Çarptığı Minibüsün Sürücüsü Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüs, Eskişehir-Denizli seferini yapan 7617833 sefer sayılı yolcu treni tarafından çarpıldı. Olay, ilçenin Kumalar Sokağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi.

Minibüs sürücüsü M.Ç ile birlikte yaşanan kazada, minibüs 03 AEM 078 plakasıyla seyir halindeydi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından hızlıca olay yerine müdahale eden sağlık ve emniyet ekipleri, yaralı sürücüyü Sandıklı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

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