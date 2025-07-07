Afyonkarahisar'da Türkiye-Çin İşbirliği ve Ticaret Fırsatları Forumu Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Türkiye-Çin İşbirliği ve Ticaret Fırsatları Forumu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye-Çin İlişkileri ve Ticaret Fırsatları İş Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Forumda konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, "Yeni bir teknoloji devrimi ve sanayi değişiminden doğan fırsatları değerlendirip daha geniş çapta yenilik ve yaratıcılık kaynaklarını seferber etmeliyiz" dedi.

Türkiye ve Çin Arasındaki Ticaret Verileri

Ciang, Türkiye'nin Çin'in Asya'daki en büyük ve dünya genelindeki ikinci en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla Türkiye'de 1000'den fazla Çinli şirket faaliyette bulunmakta, Çin'in Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım hacmi 3 milyar 100 milyon doları aşmıştır. Türkiye'de imzalanan müteahhitlik sözleşmelerinin toplam tutarı ise 33 milyar 140 milyon dolara ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Yeni Finansal İşbirlikleri

Çin Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında, karşılıklı yerel para birimi takas anlaşmasının yenilenmesiyle ikili finansal işbirliğinin yeni bir aşamaya geçtiğine vurgu yapan Ciang, "Çin, küresel ekonomik büyümeye yaptığı katkılar ve üstlendiği öncülük rolü ile daha da ön plana çıkmaktadır" dedi.

Dernek Başkanı İhsan Beşer'in Açıklamaları

Forumda söz alan Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, derneğin ülkenin üretimi ve tanıtımına katkı sağlamak için çalışmalara devam ettiğini belirtti. Beşer, "Üyelerimiz ihracat ya da ithalat yapacaksa, güvenli ve doğru firmalara ulaşmalarında destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneğinin ev sahipliğinde, Türkiye-Çin İlişkileri ve Ticaret Fırsatları İş Forumu düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneğinin ev sahipliğinde, Türkiye-Çin İlişkileri ve Ticaret Fırsatları İş Forumu düzenlendi.