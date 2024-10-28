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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

İhsaniye'de düzenlenen operasyonla 3 zanlı ele geçirildi, uyuşturucu ve para bulundu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:15
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu İhsaniye’de

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati sayesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Ekipler, Gazlıgöl beldesinde K.Ç, A.Ç. ve İ.G. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin aracı durdurularak detaylı arama yapıldı.

Operasyondan Ele Geçirilenler

Arama sonucunda, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile birlikte 12 adet sentetik ecza ve suç gelirine dayalı olarak 6 bin 600 lira nakit para tespit edildi.

Sonuç

Bu başarılı operasyon neticesinde 3 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu maddeler yasal işlemler için el konulmak üzere muhafaza altına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza, suçtan elde edilen 6 bin 600 lira ele geçirildi.

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