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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:35
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Kapsamlı Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona, B.Ö.'nün temin ettiği uyuşturucuyu satacağı bilgisi üzerine hızla geçildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Jandarma ekipleri, B.Ö. ile birlikte B.U, P.Y, O.K. ve N.A'nın Erenler Mahallesi'ndeki araçları ile ikametlerinde detaylı aramalar gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Devam Eden İşlemler

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, yapılan operasyonların uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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