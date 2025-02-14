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Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Şüpheliye Adli İşlem

Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar aracıları hakkında adli işlem yapıldı, 3.7 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:15
Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Şüpheliye Adli İşlem

Afyonkarahisar'da, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü, 8 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu çerçevesinde, internet üzerinden yapılan yasa dışı bahis işlemleri incelendi. Emniyet ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasına aracılık eden hesapları tespit etti.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, hesaplarında toplam 3 milyon 785 bin 951 lira işlem hacmi bulunan 8 şüpheli hakkında hukuki işlemler başlatıldı.

Afyonkarahisar'da yürütülen bu operasyon, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçluların adalet önüne çıkarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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