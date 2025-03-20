Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 25 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:56
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 25 Yaralı

Afyonkarahisar'da Korkunç Kaza

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde büyük bir kaza meydana geldi. Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi. Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

Kaza Yerine Hızla Ekipler Sevk Edildi

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Halkın Geçmiş Olsun Dilekleri

Kaza, çevrede bulunan vatandaşlar arasında büyük bir üzüntü yarattı. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle, kazanın sebebinin araştırılması bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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