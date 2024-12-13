Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Yaya Çarptı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Yaya Çarptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, yolcu otobüsünün çarpması sonucu bir yaya ağır yaralandı. O.Ç. yönetimindeki 06 DZS 554 plakalı otobüs, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu üzerindeki Ofis Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin B.'ye (63) çarptı.

Kaza Anı ve Sonrası

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla kazanın olduğu yere sevk edildi. Yaralı, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahaleler sonrası, Hüseyin B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.