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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:47
Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Yaralı

Afyonkarahisar'daki Zincirleme Trafik Kazası

Afyonkarahisar'da gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, toplamda 2 kişi yaralandı. Kaza, H.T. kontrolündeki 43 ADE 567 plakalı otomobilin, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki alt geçidin çıkışında H.U. tarafından sürülen 42 AEF 728 plakalı araca çarpmasıyla başladı.

Kazanın Gelişimi

Çarpışmanın ardından 43 ADE 567 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek A.T. idaresindeki 03 ACA 460 plakalı ve A.O. tarafından kullanılan 06 ATS 56 plakalı araçlarla çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. A.T. yönetimindeki araçta yaralanan H.T. ve S.M.T., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedenleri ile ilgili inceleme devam ediyor.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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