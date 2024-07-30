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Afyonkarahisar'daki Kazada Hayatını Kaybeden Muavin Defnedildi

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden muavin, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:16
Afyonkarahisar'daki Kazada Hayatını Kaybeden Muavin Defnedildi

Afyonkarahisar'da Trajik Kaza

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yolcu otobüsü ile yem yüklü bir kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden muavin Necmettin Kırçıl, memleketi Konya'da defnedildi.

Cenaze Töreni

Kırçıl'ın cenazesi, Konya'nın Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camisine getirildi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile birlikte muavin Kırçıl, Üçler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Törene aile üyeleri ve yakınları katıldı.

Kaza Detayları

Önceki gün, Ankara'dan Antalya'ya giden 56 yaşındaki Ş.B. yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, H.B.Y. (25) tarafından idare edilen yem yüklü kamyona arkadan çarpmıştı. Bu kazada 38 kişi yaralanırken, otobüsün muavini Necmettin Kırçıl maalesef hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden muavin Necmettin Kırçıl, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden muavin Necmettin Kırçıl, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden muavin Necmettin Kırçıl, memleketi Konya'da toprağa verildi.

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