Afyonkarahisar Emirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
Kaza Ayrıntıları
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Olay, ilçenin Gömü beldesi mevkinde gerçekleşti.
Kazada, N.Ç. (55) idaresindeki 06 BHT 725 plakalı otomobil ile M.A. (47) yönetimindeki 06 HB 9458 plakalı otomobil çarpıştı.
Müdahale ve Yaralıların Durumu
İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kaza yerinden alınan yaralılar, tedavi için Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından başlatıldı.