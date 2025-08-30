DOLAR
Afyonkarahisar Emirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı; yaralılar Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 02:38
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 02:38
Kaza Ayrıntıları

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Olay, ilçenin Gömü beldesi mevkinde gerçekleşti.

Kazada, N.Ç. (55) idaresindeki 06 BHT 725 plakalı otomobil ile M.A. (47) yönetimindeki 06 HB 9458 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kaza yerinden alınan yaralılar, tedavi için Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından başlatıldı.

