Afyonkarahisar Emniyeti 2025'te 1386 Parmak İzi Tespiti Yaptı

Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin Çalışmaları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin 2025 yılının 11 ayında toplam 1386 parmak izi tespiti yaptığı belirtildi.

Müdürlüğümüz bünyesinde fedakârca görev yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelimiz tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarda birine ulaşan 1210 olayda toplam 1386 başarılı parmak izi tespiti gerçekleştirilmiştir.

Suç ve suçluya karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelenin en önemli adımlarından biri olan bu tespitler, olayların aydınlatılmasına ve suçluların adalet önüne çıkarılmasına büyük katkı sağlamıştır. Olay yeri inceleme uzmanlarımız, bilimsel yöntemleri titizlikle uygulayarak en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmadan çalışmalarını sürdürmektedir.

’Her detay bir delildir’ anlayışıyla görev yapan bu uzman ekiplerimiz, Afyonkarahisar’ımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Aynı şekilde, cesaretin zırhını kuşanmış bomba imha uzmanlarımız ve en hassas kokuyu dahi tespit edebilen bomba arama köpeklerimiz, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına en riskli görevlerin üstesinden başarıyla gelmekte; her an, her koşulda yüksek motivasyon ve profesyonellik sergilemektedir.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN 2025 YILININ 11 AYINDA TOPLAM 1386 PARMAK İZİ TESPİTİ YAPTIĞI BELİRTİLDİ.