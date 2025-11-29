Afyonkarahisar Emniyeti 2025'te 1386 Parmak İzi Tespiti Yaptı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, 2025'in 11 ayında 1210 olayda toplam 1386 parmak izi tespiti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:44
Afyonkarahisar Emniyeti 2025'te 1386 Parmak İzi Tespiti Yaptı

Afyonkarahisar Emniyeti 2025'te 1386 Parmak İzi Tespiti Yaptı

Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin Çalışmaları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin 2025 yılının 11 ayında toplam 1386 parmak izi tespiti yaptığı belirtildi.

Müdürlüğümüz bünyesinde fedakârca görev yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelimiz tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarda birine ulaşan 1210 olayda toplam 1386 başarılı parmak izi tespiti gerçekleştirilmiştir.

Suç ve suçluya karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelenin en önemli adımlarından biri olan bu tespitler, olayların aydınlatılmasına ve suçluların adalet önüne çıkarılmasına büyük katkı sağlamıştır. Olay yeri inceleme uzmanlarımız, bilimsel yöntemleri titizlikle uygulayarak en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmadan çalışmalarını sürdürmektedir.

’Her detay bir delildir’ anlayışıyla görev yapan bu uzman ekiplerimiz, Afyonkarahisar’ımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Aynı şekilde, cesaretin zırhını kuşanmış bomba imha uzmanlarımız ve en hassas kokuyu dahi tespit edebilen bomba arama köpeklerimiz, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına en riskli görevlerin üstesinden başarıyla gelmekte; her an, her koşulda yüksek motivasyon ve profesyonellik sergilemektedir.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN 2025 YILININ 11 AYINDA TOPLAM...

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN 2025 YILININ 11 AYINDA TOPLAM 1386 PARMAK İZİ TESPİTİ YAPTIĞI BELİRTİLDİ.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN 2025 YILININ 11 AYINDA TOPLAM...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
3
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
4
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
5
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
6
Özalp’te Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) görüntülendi
7
Yenice'de anne ayı ve iki yavrusu Menderes Caddesi'nde görüntülendi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali