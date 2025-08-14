Afyonkarahisar Emniyeti'nden F.B. Gözaltı İddiasına Açıklama

Afyonkarahisar Emniyeti'nden F.B. gözaltı iddiasına açıklama

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Isparta'da bir siyasi partinin merkez ilçe başkanının gözaltına alındığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Kurum, iddiaların kaynağı olarak gösterilen Next Sosyal paylaşımına yanıt verdi.

Açıklamada, Isparta'da merkez ilçe başkanı olan F.B.'nin sosyal medya hesabından Afyonkarahisar'da gözaltına alındığına dair paylaşım yapıldığı belirtildi. Yapılan işlemlerle ilgili Emniyet, süreci şu şekilde aktardı:

Şahsın kendi isteğiyle Müdürlüğe başvurduğu ve yapılan sorgulamada hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ile yakalama kararı olduğu tespit edilmiştir.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından şahıs, Sandıklı ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Emniyet açıklamasında ayrıca, doğru ve güvenilir bilginin paylaşılacağı vurgulanarak, kamuoyunu yanıltıcı ve manipülasyon amaçlı içeriklere itibar edilmemesi; yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynakların dikkate alınmasının önemine dikkat çekildi. Kurum, dezenformasyonla mücadele kararlılığını sürdürdüğünü bildirdi.