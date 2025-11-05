Afyonkarahisar Kent Meydanı'nda Engellilere Yönelik Deprem Tatbikatı

‘‘farkıMda mısın?’’ projesi çerçevesinde bilinç ve hazırlık artırıldı

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde yürütülen "farkıMda mısın?" projesi kapsamında, Zafer Kent Meydanı’nda kapsamlı bir deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatın amacı, engelli bireylerin afetlere karşı hazırlık düzeyini yükseltmek ve uygulamalı farkındalık sağlamak olarak açıklandı.

Proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanıyor. Ayrıca proje, "Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde destekleniyor.

Uygulamanın hibe yararlanıcısı Kent ve İnsan Derneği olurken; uygulama sürecinde Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliği ile çalışmalar yürütüldü. Tatbikat, katılımcılara afet durumlarında güvenli hareket, tahliye prosedürleri ve erişilebilir müdahale uygulamaları konusunda pratik eğitimler sundu.

Yetkililer, benzer etkinliklerin engelli bireylerin afet yönetimi kapasitesini güçlendirdiğini ve toplum genelinde dayanıklılığı artırdığını vurguladı.

