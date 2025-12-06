Afyonkarahisar Şuhut'ta Fiat Tofaş kazası: 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da Fiat Tofaş'ın karıştığı kaza: 4 kişi yaralandı

Şuhut yakınlarında kavşakta çarpışma

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, biri Fiat Tofaş marka iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 20 TE 567 plakalı Fiat Tofaş otomobil, kavşakta A.Y.'nin kullandığı 42 K 3890 plakalı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 TE 567 plakalı Fiat Tofaş kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA BİRİ TOFAŞ MARKA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.