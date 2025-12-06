Afyonkarahisar Şuhut'ta Fiat Tofaş kazası: 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Şuhut yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; 20 TE 567 plakalı Fiat Tofaş devrildi, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:13
Şuhut yakınlarında kavşakta çarpışma

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, biri Fiat Tofaş marka iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 20 TE 567 plakalı Fiat Tofaş otomobil, kavşakta A.Y.'nin kullandığı 42 K 3890 plakalı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 TE 567 plakalı Fiat Tofaş kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

