Başkan Yılmaz Değirmiçem ve Sarıgüllük’te Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sabahın erken saatlerinde başladığı mahalle ziyaretleri kapsamında Değirmiçem ve Sarıgüllük Mahalleleri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerinde Tespit ve Görüş Alışverişi

Çat kapı gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahalle sakinlerinin memnuniyetini ölçen Yılmaz, bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek notlar aldı. Muhtarlarla birlikte yürütülen programda özellikle yol, temizlik, park alanları, sokak düzenlemeleri ve sosyal belediyecilik hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Anında talimat verdi

Esnafa "Hayırlı işler" dileyerek dükkânlara tek tek giren Yılmaz, esnafın beklentilerini dinledi. Vatandaşlarla sokak aralarında sohbet eden Yılmaz, kendisine iletilen talep ve önerilerin çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi. Her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan Yılmaz, samimi sohbetlerde hem mevcut hizmetleri değerlendirdi hem de yeni projeler hakkında bilgi paylaştı.

Güçlü Bir Şehitkamil İçin Mesaj

Birlik ve beraberlik içerisinde Şehitkamil’in tüm sorun ve ihtiyaçlarını gidereceklerini vurgulayan Yılmaz, "Şehitkamil için koşmaya devam edeceğiz" dedi. Yılmaz, mahalle ziyaretlerinin belirli bir program dahilinde ilçenin tüm noktalarında sürdürüleceğini ve halkla iç içe yönetim anlayışının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

