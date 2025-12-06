Kilis'te 104. Yıl Kurtuluş Yürüyüşü'ne Yüzlerce Kişi Katıldı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı; program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:50
Kortej, Ziraat Bankası önünden Şehitler Parkı'na kadar sürdü

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü anısına düzenlenen kortej yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı. Etkinlik, kent merkezinde yoğun ilgi gördü.

Yürüyüş, Kilis Ziraat Bankası önünden başlayarak Şehitler Parkı'nda sona erdi. Katılımcılar, kortej boyunca birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programa, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ve diğer protokol üyeleri de katıldı. Vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti.

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından sona erdi.

