Alanya'da Sağanak ve Dolu: Trafik Aksamaları

Alanya'da Sağanak ve Dolu: Trafikte Aksamalar

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde sağanağa dönüşerek etkisini artırdı.

Yağış, ilçe merkezinin yanı sıra İncekum ve Avsallar gibi çevre mahallelerde de yoğunlaştı; öğle saatlerinde hava aniden karardı ve kısa süre sonra dolu yağışı başladı.

Sağanak nedeniyle araç trafiğinde aksamalar yaşandı, sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü seyir yaptı. Vatandaşlar ise yağış sırasında kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün ve bugün için sarı kodla uyardığı Antalya'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Uyarıların ardından Alanya'da yağış yalnızca merkezde değil çevre mahallelerde de etkisini gösterdi.

