Tunceli'de Pomza ve Kum Ocağı Projesi İptal Edildi

Vali Şefik Aygöl'ün girişimiyle proje sonlandırıldı

Tunceli'de kurulması planlanan pomza ve kum ocağı projesi, Vali Şefik Aygöl'ün ilgili bakanlıklarla yürüttüğü görüşmeler sonucu iptal edildi.

Planlanan proje, Hozat ilçesine bağlı Karabakır Köyü ile Pertek ilçesinin Dorutay, Ardıç köyleri ve Orcan bölgesinde, toplam 2 bin 200 dönümlük alanda hayata geçirilmesi öngörülüyordu ve bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

Vali Şefik Aygöl, gelişmeyi Ağuçan (Seyit Mençek) Cemevi ve Kültür Merkezi ziyaretinde vatandaşlarla paylaşarak, alınan iptal kararının Tunceli'nin doğal dokusuna ve halkın taleplerine gösterilen önem doğrultusunda alındığını belirtti. Kararın, bölgenin doğal yapısının ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında verildiği ifade edildi.

Tunceli Valiliği ise il genelinde koruma ve sürdürülebilirlik esaslı çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

