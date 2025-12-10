DOLAR
Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü'nde Stajla Geleceğin Tapu Memurları Yetişiyor

Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü, Yusuf Özer Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 2025-2026'da haftada üç gün staj verip uygulamalı tapu eğitimi sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:04
Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü'nde Stajla Geleceğin Tapu Memurları Yetişiyor

Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü'nde Stajla Geleceğin Tapu Memurları Yetişiyor

Uygulamalı eğitimle teoriyi sahaya taşıyor

Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü, Yusuf Özer Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Tapu ve Kadastro Alanı öğrencileri için düzenlediği staj programı ile geleceğin tapu memurlarını yetiştiriyor.

Öğrenciler aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dökerken aynı zamanda sahada uygulama yapma imkânı buluyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı süresince öğrenciler, haftanın üç günü Tapu Müdürlüğünde mesleki eğitim görüyor.

Program kapsamında öğrenciler kanun, tüzük ve genelgelerin nasıl uygulanacağını, vatandaşla olan ilişkilerdeki etik kuralları ve tapu müdürlüğünün iş ve işlemlerini nasıl yürüttüğünü öğreniyor.

Bu eğitimler, öğrencilerin ileride kamu kurumlarında istihdam edildiklerinde yetişmiş birey olmalarını sağlıyor. Tapu Müdürlüğünün sağladığı destek, hem öğretmenlerin hem de ailelerin memnuniyetini kazanıyor.

AFYONKARAHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ YUSUF ÖZER MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TAPU VE KADASTRO ALANI...

AFYONKARAHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ YUSUF ÖZER MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TAPU VE KADASTRO ALANI ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLEDİĞİ STAJ PROGRAMI İLE GELECEĞİN TAPU MEMURLARINI YETİŞTİRİYOR.

