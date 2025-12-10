Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü'nde Stajla Geleceğin Tapu Memurları Yetişiyor

Uygulamalı eğitimle teoriyi sahaya taşıyor

Afyonkarahisar Tapu Müdürlüğü, Yusuf Özer Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Tapu ve Kadastro Alanı öğrencileri için düzenlediği staj programı ile geleceğin tapu memurlarını yetiştiriyor.

Öğrenciler aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dökerken aynı zamanda sahada uygulama yapma imkânı buluyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı süresince öğrenciler, haftanın üç günü Tapu Müdürlüğünde mesleki eğitim görüyor.

Program kapsamında öğrenciler kanun, tüzük ve genelgelerin nasıl uygulanacağını, vatandaşla olan ilişkilerdeki etik kuralları ve tapu müdürlüğünün iş ve işlemlerini nasıl yürüttüğünü öğreniyor.

Bu eğitimler, öğrencilerin ileride kamu kurumlarında istihdam edildiklerinde yetişmiş birey olmalarını sağlıyor. Tapu Müdürlüğünün sağladığı destek, hem öğretmenlerin hem de ailelerin memnuniyetini kazanıyor.

