Afyonkarahisar Valiliği İddiaları Yalanladı: 'Ornaş Kaya Yerleşimleri'nde Dinamit Kullanılmadı'

Afyonkarahisar Valiliği'nden Dinamit İddialarına Cevap

Afyonkarahisar Valiliği, 'Ornaş Kaya Yerleşimleri'ne dinamitle zarar verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Frigya'ya Dinamit" başlıklı haberlere atıfta bulunarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bölgedeki Gerçek Durum

Açıklamada, İscehisar ilçesinde bulunan Ornaş Kaya Yerleşimleri'nin ulusal ve uluslararası öneme sahip tarihi bir alan olduğu ve söz konusu dinamitle patlatma iddialarının 2016 yılına ait görsellere dayandığı ifade edildi. Valilik, "Bölgede meydana geldiği iddiasıyla kamuoyuna yansıtılan söz konusu bilgi ve görseller 2016 yılına aittir. Yine o dönemde de iddialar araştırılmış ve asılsız olduğu belirlenmiştir. Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak için çalışıyoruz," sözlerine yer verdi.

Uzmanlardan Açıklama

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, bölgedeki incelemeler sonucunda, peribacalarının oluşumu sırasında doğal nedenlerden ötürü göçüklerin yaşandığını belirtti. 25 Haziran 2016'da Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından, burada dinamitle patlatma izine rastlanılmadığının altını çizdi. Altın, "Bugün de yaptığımız incelemede burada dinamitle kayaç patlatılma izine rastlanılmamıştır," dedi.

Tescillenmiş Kültürel Bir Alan

Ornaş Kaya Yerleşimleri'nin Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 14 Haziran 2017'de birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği bilgisini veren Altın, 2016'daki çekilen fotoğraflarla günümüzde görülen manzaranın aynı olduğunu ifade etti. "Burada kaya yerleşimindeki göçme doğal yollarla olmuştur," diyen Altın, bu alanda kaçak kazı faaliyetlerinin de söz konusu olmadığını vurguladı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu konuda herhangi bir soruşturma olmadığı belirtilerek, bölgedeki olağan durumun korunduğu ifade edildi.

Afyonkarahisar Valiliği, "Ornaş Kaya Yerleşimleri'ne dinamitle zarar verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliği, "Ornaş Kaya Yerleşimleri'ne dinamitle zarar verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.