Afyonkarahisar Valiliği Kafe Projesinde Sona Yaklaşıyor

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı inceleme yaptı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından kent merkezinde başlatılan kafe yapımı projesi hızla ilerliyor. Yetkililer, çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın valilik bahçesinde hayata geçirilecek kafede incelemelerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada projenin vatandaşlar için keyifli ve huzurlu bir buluşma alanı oluşturmak amacıyla planlandığı ve sona yaklaşıldığı vurgulandı.

Proje, kent merkezinde sosyal yaşamı güçlendirmeyi ve halk için yeni bir buluşma noktası sunmayı hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDE BAŞLATILAN KAFE YAPIMI PROJESİ DEVAM EDİYOR.