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Ağaca Düşen Ayı Avcıyı Canından Etti

Virginia'da bir avcı, vurulan ayının ağaçtan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:03
Ağaca Düşen Ayı Avcıyı Canından Etti

Virginia'da Trajik Av Olayı

ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen talihsiz bir olayda, 58 yaşındaki avcı Lester C Harvey, av sırasında vurulan ayının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Virginia Yaban Hayatı Kaynakları Departmanı'ndan alınan bilgiye göre, 9 Aralık tarihinde Harvey'in de aralarında bulunduğu bir avcı grubu, Lunenburg bölgesinde ava çıktı.

Olayın Detayları

Açıklamada, avcı grubundan birinin ağaçta tırmanan bir ayıyı vurduktan sonra ayının yaklaşık 3 metre yükseklikten Harvey'in üzerine düştüğü bildirildi. Ayının düşmesi sonucu ağır yaralanan Harvey, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen 13 Aralık tarihinde hastanede yaşamını yitirdi.

Bu trajik olay avcılık camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı ve güvenli avlanma konularında yeniden düşünülmesini sağladı.

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