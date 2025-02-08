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Ağıralioğlu: 'Devletin Bütün Kurumsal Varlığını Ayağa Kaldıracağız'

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Denizli'de yaptığı konuşmada devletin ayağa kalkma yollarını anlattı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:18
Ağıralioğlu: 'Devletin Bütün Kurumsal Varlığını Ayağa Kaldıracağız'

Ağıralioğlu: 'Devletin Bütün Kurumsal Varlığını Ayağa Kaldıracağız'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Denizli'deki konuşmasında, "Memleket nasıl ayağa kalkar göstereceğiz. Devletin bütün kurumsal varlığı nasıl ayağa kalkar göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, bir dizi ziyaret ve partisinin il başkanlığının açılışı için bulunduğu Denizli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin ülkenin zor zamanında itibar gören bir siyasi oluşum olarak 9 il hariç tüm illerde teşkilatlanmalarını tamamladığını belirtti. "Bir parti kurup iktidara değil, bir millet davasını milletin omuzlarına yüklemek gibi bir mesuliyetle yola çıktık" diyerek, partinin kuruluş amacını vurguladı.

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anahtar Parti'yi biz kendi hevesimize değil Türk milletine kurduk. Bağıran çağıran siyasetten yorulduk. 783 bin kilometrekarelik bir vatana sahibiz. Ovalarımız, yaylalarımız, meralarımız, üç tarafı denizlerle çevrili vatanımız var. Liyakatlerine imkan verilirse dünya ile baş edebilecek kadar kudrette evlatlarımız var. İyi programlar yaparsanız Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacak adamlarımız var. Bütün ambarları dolduracak 85 milyona değil 850 milyona yetebilecek bir tarım alanımız var."

Devletin nasıl yönetileceğini açıklayan Ağıralioğlu, "Adalet, herkesin sığınacağı limandır. İdare dahil harcanan her kuruşun hesabını adaletin sorduğu bir ülke nasıldır göstereceğiz. Ankara'dan Ege'ye denize düşmanı dökme iradesini göstermiş, 16 günde düşmanı denize dökmüş bir kahramanlığın pınarlarının gürül gürül çağladığı yerdeyiz. Yokluktan ayağa kalkmış bir milletin memleketindeyiz. Yokluktan bir milleti ayağa kaldırma cesaretine can vermiş bir şehirdeyiz." şeklinde konuştu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), bir dizi ziyaret ve partisinin il...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), bir dizi ziyaret ve partisinin il başkanlığının açılışı için Denizli'ye geldi. Ağıralioğlu, kentteki bir otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), bir dizi ziyaret ve partisinin il...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (ortada), bir dizi ziyaret ve partisinin il başkanlığının açılışı için Denizli'ye geldi. Ağıralioğlu, kentteki bir otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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