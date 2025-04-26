Ağıralioğlu Kahramanmaraş'ta Halkla Buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramanmaraş'ta önemli bir etkinlikte halkla bir araya geldi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinde konuşma yapan Ağıralioğlu, partinin temel amacının halkla buluşmanın ötesinde, halkı hak ettiği değerlerle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Memlekete Hizmet Vurgusu

Ağıralioğlu, sıfatların değil, memlekete hizmet etmenin önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "İş sıfatlarımızın bir önemi yok, bizim memleket için çıktığımız yolculuk adına taşıdığımız iradenin bir önemi var. Güçlü bir Türkiye için bunca zorluk ve darlık içerisinde yeniden yola koyulmayı, milletine, devletine, evlatlarına, ceddine ve geleceğine borç sayanlar olarak biz eşitlendik."

Ağıralioğlu, Türk milletinin geleceği için yola çıkan herkesi selamlayarak, "Bu yeni mücadelenin mesuliyeti namına, Türk milleti adına, partim adına değil, mücadele ettiğim arkadaşlarım adına değil, sizi Türk milleti namına, Türk milleti adına selamlıyorum." dedi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.