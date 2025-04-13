Ağıralioğlu Malatya'da STK ve Basın ile Buluştu

Ağıralioğlu'ndan Malatya'da Kritik Temaslar

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Malatya'da düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşları (STK), muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Malatya Nikah Sarayı'nda Gerçekleşen Etkinlik

Ağıralioğlu, Malatya Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen "Sivil toplum kuruluşları, muhtar ve basın mensuplarıyla buluşma" etkinliğine katıldı. Burada katılımcılara hitap eden Ağıralioğlu, A Parti'nin yeni olmasına rağmen önemli işlere imza attığını vurguladı.

Bilinci Siyaset ve Gelecek Vurgusu

Ağıralioğlu, bilinçli bir siyaset anlayışını benimsediklerini belirterek şunları ifade etti: "Anahtar Parti, neyi niçin yapacağını bilenlerin partisidir. Endişe etmeyin, endişeli olanlara söyleyin, biz varız, milletin evlatlarıyız. Biz, siyasi parti kavgasında değil, memleketin güçlü yarınlarıyız, yarınlar için yollardayız."

Ayrıca, ülkeyi adaletle kalkındırmak, Cumhuriyet'i halkla buluşturmak ve milliyetçi hassasiyetlerle memleketin sorunlarını çözüp devayla buluşturacak bir parti olduklarını ifade etti.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (sağ 3), Malatya'da sivil toplum kuruluşları (STK), muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu (sağ 3), Malatya'da sivil toplum kuruluşları (STK), muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.