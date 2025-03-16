Ağıralioğlu: Tarım ve Hayvancılık Milli Güvenlik Konseptinin Parçası

Ağıralioğlu, Eskişehir'de tarım ve hayvancılık projeleri hakkında açıklamalarda bulundu, iktidara gelince eğitim sisteminde değişiklik yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:03
Ağıralioğlu: Tarım ve Hayvancılık Milli Güvenlik Konseptinin Parçası

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Eskişehir'de düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Tarım ve hayvancılık, bizim milletimizin nitelikli gıda stratejisinin, milli güvenlik konseptine oturtulmuş yeni mesuliyet alanı olacak" dedi.

Konuşmasında tarım projelerine değinen Ağıralioğlu, "Biz Türkmen'iz, Anadolu'ya önümüze hayvanlarımızı katarak geldik. 1000 yıldır bu topraklarda ekiyoruz, biçiyoruz" ifadesini kullandı. Tarım ve hayvancılığı planlayacaklarını belirten Ağıralioğlu, "Kendi topraklarımızda yemiş, büyümüş, beslenmiş, kendi topraklarımızda nitelikli gıda olarak sofralarımıza sunacağız" şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu, bütçe disiplininin sağlanması ve harcamaların sıkı bir kontrol altında tutulması gerektiğini vurguladı: "Harcadığı her kuruşun hesabını verecek bir sistem kuracağız, belediyeler dahil" dedi. Teftiş kurullarının yeniden aktif hale getirileceğini de sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Anahtar Parti Eskişehir Kurucu İl Başkanı Çağlar Ölce de bir konuşma yaptı. Ağıralioğlu'na program sonunda tablo hediye edilmesi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Etkinliğin ardından Ağıralioğlu, Eskişehir Kanlıpınar Şehitliğini ziyaret etti ve partisinin Çamlıca Mahallesi'ndeki il ve Tepebaşı ilçe başkanlıklarının açılışına katıldılar. Ayrıca kentteki bir davet salonunda partililerle iftar yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Eskişehir 1. Olağan İl Kongresi'ne katılıp konuşma yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Eskişehir 1. Olağan İl Kongresi'ne katılıp konuşma yaptı.

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