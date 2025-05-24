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Ağıralioğlu, Tokat'ta Parti Hizmet Binasını Açtı ve Halkla Buluştu

Ağıralioğlu, Tokat'taki yeni parti hizmet binasının açılışında halka seslendi ve sorunlara çözüm vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 19:39
Ağıralioğlu, Tokat'ta Parti Hizmet Binasını Açtı ve Halkla Buluştu

Ağıralioğlu, Tokat'ta Yeni Hizmet Binasını Açtı

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta partisinin il başkanlığı hizmet binasını açtı. Açılış töreninin ardından, Ağıralioğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Memleketin Sorunlarına Derman Olma Vizyonu

Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, memleketin sorunlarına derman olmayı amaçladıklarını belirterek, "Vatansever bir kadro kurmak, o kadro ile memleketin yarınlarını kucaklamak azmindeyim. Her zaman milletimin yanındayım," dedi. Kendisini dinleyen kalabalıkla samimi bir sohbet gerçekleştiren Ağıralioğlu, halkın görüşlerine de önem verdiklerinin altını çizdi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta partisinin il başkanlığı hizmet...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta partisinin il başkanlığı hizmet binasını açtı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta partisinin il başkanlığı hizmet...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta partisinin il başkanlığı hizmet binasını açtı.

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