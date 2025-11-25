Ağız Sağlığı Diyabet ve Kalp Hastalıklarının Seyrini Değiştiriyor

Kış aylarında diş ve diş eti sorunlarının artışıyla birlikte yapılan araştırmalar, ağız sağlığının diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik durumların seyri üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Can Gökkurt, ağız hijyeninin bu hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 3 buçuk milyar insan çeşitli ağız hastalıklarıyla mücadele ediyor. Özellikle soğuk hava ve mevsimsel beslenme alışkanlıkları diş çürükleri ile diş eti hastalıklarını artırabiliyor.

Ağızda başlayan sorun tüm vücudu etkiliyor

Yapılan çalışmalar, ileri düzey diş eti hastalığı olan bireylerde kalp krizi riskinin %20, inme riskinin %44 arttığını gösterdi. Ayrıca diş çürükleri ve diş eti iltihaplarının erişkinlerde diyabet komplikasyonlarını %30’a kadar artırabildiği bildirildi.

Dt. Can Gökkurt, bu konuda şu uyarıda bulundu: "Düzenli ağız muayeneleri ve doğru hijyen uygulamaları sadece diş sağlığını değil, kalp-damar sağlığı, metabolik dengeler ve bağışıklık sistemi üzerinde de doğrudan etkili. Ağızda başlayan iltihaplanmalar, sistemik hastalıkların tetikleyicisi olabilir."

Gökkurt ayrıca, "Ağız sağlığı ihmal edildiğinde, vücutta kronik iltihaplanmalar oluşabilir. Bu durum sadece diş kaybına değil, uzun vadede kalp hastalıkları, böbrek sorunları ve metabolik düzensizliklere de yol açar. Bu nedenle ağız hijyeni, genel sağlık stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır" diye ekledi.

Ağız hijyeninde bu yanlışlara dikkat

Ağız bakımında sık yapılan hatalar arasında hızlı ve yüzeysel fırçalama, diş ipi kullanımının ihmal edilmesi ve yanlış ürün seçimi öne çıkıyor. Dt. Can Gökkurt önerilerini şu şekilde sıraladı:

Düzenli fırçalama: Dişler günde en az iki kez, her seferinde en az iki dakika olacak şekilde florürlü diş macunu ile fırçalanmalı.

Diş aralarının temizliği: Diş ipi veya ara yüz fırçaları ile diş araları düzenli olarak temizlenmeli.

Beslenme ve zamanlama: Şekerli ve asitli gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı; özellikle gece yatmadan önce ağız temizliği ihmal edilmemeli.

Düzenli kontroller: Yılda en az iki kez diş hekimi kontrolleri yaptırılmalı.

Bu basit önlemler, sadece diş ve diş eti hastalıklarını azaltmakla kalmayıp diyabet, kalp-damar sorunları ve enfeksiyon risklerini de düşürüyor.

Çocuklarda ağız sağlığı bilinci ebeveyn desteğiyle güçlenir

Erken yaşta kazandırılan ağız hijyeni alışkanlıkları ilerleyen yıllarda ciddi diş ve diş eti sorunlarını önlemede kritik öneme sahip. Dünya genelinde çocukların %60’ı, 12 yaşına gelene kadar en az bir diş çürüğü problemiyle karşılaşıyor.

Dt. Can Gökkurt, "Okul öncesi dönemde doğru diş fırçalama tekniklerini öğrenen çocuklar, yetişkinlikte ciddi diş ve diş eti sorunları ile daha az karşılaşıyor. Oyun ve etkinliklerle desteklenen eğitim programları, çocukların ağız sağlığını bilinçli şekilde korumasını sağlıyor. Ayrıca ebeveynlerin rolü, alışkanlık kazandırmada oldukça etkili" dedi.

Düzenli kontroller diş kayıplarını önleyebilir

Diş kaybının önlenmesi ve ağız sağlığının korunması için düzenli muayene ve profesyonel temizliklerin önemi büyük. Dt. Can Gökkurt, yılda iki kez yapılan diş hekimi muayeneleri ve profesyonel temizliklerin diş kaybı riskini %50’ye kadar azalttığını belirtti.

Gökkurt son olarak, "Bireyler kendi günlük bakım rutinlerini düzenli olarak sürdürmeli ve profesyonel kontrolleri ihmal etmemeli. Bu, hem ağız sağlığını korur hem de sistemik hastalıkların riskini azaltır" şeklinde uyardı.

