Ağrı'da 2 Ton Kaçak İci Kefali Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Van'dan kaçak yollarla getirilen 2 ton inci kefali ele geçirildi. Olay, Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yürütülen ortak operasyonda kaçağı tespit etti. Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve satışı yasaktır. Bu süre zarfında yakalanan balıklar, yasal süreçler sonunda imha edildi.

Kamyonette yapılan aramalarda ele geçirilen inci kefalleri, iş makineleriyle kazılan bir kuyuya gömülerek imha edildi. Operasyon kapsamında ayrıca, bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Bu tür kaçakçılık faaliyetleri, hem ekosistemin dengesini bozmakta hem de yasaların ihlal edilmesine sebep olmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunulan bu operasyon, bu gibi yasadışı işlemlerle mücadeledeki kararlılık ve ciddiyetin bir göstergesidir.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Van'dan kamyonetle getirilen 2 ton inci kefali ele geçirildi. Balıklar, yapılan işlemlerin ardından iş makinesiyle kazılan kuyuya gömülerek imha edildi, 1 kişiye idari para cezası uygulandı.