Ağrı'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı, 2'si Ağır

Kaza Detayı

Hamur-Ağrı kara yolunda Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı'nda, 04 AG 774 plakalı ambulansı S.A. yönetimindeki araç ile 65 ACK 912 plakalı kamyoneti H.A. kullanımındaki araç çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler de dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

