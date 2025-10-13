Ağrı'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı, 2'si Ağır

Ağrı'da Hamur-Ağrı kara yolunda ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 22:56
Ağrı'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı, 2'si Ağır

Ağrı'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı, 2'si Ağır

Kaza Detayı

Hamur-Ağrı kara yolunda Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı'nda, 04 AG 774 plakalı ambulansı S.A. yönetimindeki araç ile 65 ACK 912 plakalı kamyoneti H.A. kullanımındaki araç çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler de dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Ağrı'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Ağrı'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Ağrı'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel Anıtkabir'de: Yeni PM ve YDK Üyeleriyle Huzur Ziyareti
2
Mardin Kızıltepe'de Gazze'ye Destek Programı — Sami Ebu Zuhri'den Netanyahu'ya Mesaj
3
Ağrı'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı, 2'si Ağır
4
Ahmet Turgut Çorum'da 'Sumud Filosu' Söyleşisinde Okurlarıyla Buluştu
5
Ağrı Dağı Karla Kaplandı — Doğubayazıt Beyaza Büründü
6
Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz Şanlıurfa'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti
7
Manisa Turgutlu'da Kamyonun Çarptığı 16 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL