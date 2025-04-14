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Ağrı'da Bahar Ortasında Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ağrı ve Eleşkirt ilçeleri karla kaplandı, sağanaklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 00:54
Ağrı'da Bahar Ortasında Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ağrı ve Eleşkirt ilçelerinde bahar mevsimi, beklenmedik bir kar yağışı ile beyaza büründü. Kentte günlerdir etkili olan sağanak yağmur, yerini kar yağışına bırakırken, bu durum bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, il merkezinde cadde ve sokakları yeniden beyaza kapladı. Kar yağışının ardından, kış manzarası şehirde göz alıcı bir görüntü oluşturdu.

Ağrı Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, güvenli ulaşım için gerekli önlemleri alıyor.

Yağan kar, sokak lambalarının altında masalsı manzaralar oluştururken, vatandaşlar bu güzellikleri fotoğraflamak için dışarı çıkmayı tercih ediyor.

Ağrı kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar...

Ağrı kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Ağrı kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar...

Ağrı kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

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