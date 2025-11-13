Ağrı'da Besiciler Kışa Samanla Hazırlanıyor

Havaların soğumasıyla birlikte Ağrı'da besiciler, kış aylarında ahırlarda bakacakları hayvanlar için hummalı bir hazırlık sürecine girdi.

Saman ticareti hareketlendi

Yaz mevsiminde tarlalardan elde ettikleri samanları balyalayıp depolayan çiftçiler, şimdi bu samanları satarak geçimlerini sağlıyor. Bölgedeki saman ticareti kış öncesinde belirgin bir canlanma gösterdi.

Stoklama ve önlemler

Bazı çiftçiler ise kendi hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için saman stoklarını güçlendiriyor. Satın alınan balyalar ahırlara taşınarak zorlu kış şartlarına karşı tedbir alınıyor.

Besicilerin hazırlıkları, kış boyunca hayvanların beslenmesi ve geçim güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

