Ağrı'da Çocukların Eğlence Dolu Günü: Açık Hava Sineması ve Oyun Festivali

Ağrı'da Çocukların Eğlence Dolu Günü

Ağrı ve Doğubayazıt ilçelerinde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar oyunlarla eğlenirken açık havada sinemanın tadını çıkardı. Ağrı Valiliği koordinesinde Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen şenlik, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Keyifli Oyunlar ve Sinema

Etkinlikte, çocuklar müzik eşliğinde oynarken, Kızılay gönüllüleri tarafından onlara çeşitli yiyecekler ikram edildi. Karanlığın çökmesiyle birlikte çocuklar, açık hava sinemasında film izleyerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Katılım ve Destek

Özel etkinliğe, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş ile çocuklar ve aileleri katılım sağladı. Ayrıca, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi tarafından Dalbahçe köyünde benzer bir program düzenlendi. Gönüllüler, halı sahada çocuklarla birlikte film izleyerek onlara yiyecek ikramında bulundular.

Ağrı ve Doğubayazıt ilçesinde etkinliklerde oyunlarla eğlenen çocuklar, açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Ağrı ve Doğubayazıt ilçesinde etkinliklerde oyunlarla eğlenen çocuklar, açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı.