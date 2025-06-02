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Ağrı'da DMD Hastası Çocuk İçin Anlamlı Kermes Düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde DMD hastası 9 yaşındaki Muhammed Azam için düzenlenen kermeste 510 bin lira toplandı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 13:41
Ağrı'da DMD Hastası Çocuk İçin Anlamlı Kermes Düzenlendi

Ağrı'da DMD Hastası Çocuk İçin Anlamlı Kermes Düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Muhammed Azam için düzenlenen kermesle bir araya geldi.

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikte öğretmenler, aileler ve vatandaşlar, evlerinde hazırladıkları yemek ve tatlı çeşitlerini Cumhuriyet Caddesi'ndeki stantlarda satışa sundu.

Kaymakam Murat Ekinci, etkinliğe katılarak Azam ile sohbet etti ve bu anlamlı olaya destek verdi. Kermesten sağlanan 510 bin lira, Muhammed Azam’ın tedavisi için kullanılacak.

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, kermesin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Şen, "Kaymakam Murat Ekinci'nin öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve vatandaşların katılımıyla güzel bir organizasyon düzenledik. Amacımız DMD hastası öğrencimize katkı sağlamak. 'Gönül veren gönül alır' şiarıyla elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencimizin sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 9...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Muhammed Azam için kermes gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 9...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Muhammed Azam için kermes gerçekleştirildi.

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