Ağrı'da Güvenlik Denetimi: Emniyet Müdürü Göksel Önder İnceledi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Eski Van ve Cumhuriyet caddelerinde güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi; esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:39
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kent merkezinde yürütülen güvenlik tedbirlerini yerinde denetleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Denetimler sırasında uygulama noktalarındaki önlemler dikkatle incelendi.

Denetim ve İncelemeler

İl merkezindeki Eski Van ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde yapılan denetimlerde Önder, görevli ekiplerle görüşerek uygulamaların işleyişi hakkında bilgi aldı. Uygulama noktalarında alınan tedbirlerin yerinde kontrol edildiği denetimlerde, ekiplerin çalışmaları değerlendirildi.

Esnaf ve Vatandaşla İletişim

Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Önder, esnafla sohbet ederek emniyet tedbirlerine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi ve esnafa hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla da görüşen Önder, özellikle çocuklarla sohbet ederek güvenlik konusunda tavsiyelerde bulundu. Önder, güvenli bir şehir ortamı için halkla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Açıklama ve Süreklilik

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Önder, şunları söyledi: "Amacımız, vatandaşlarımızın kendilerini her alanda güvende hissetmelerini sağlamaktır. Ağrı’da huzur ve güven ortamının korunması için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Halkımızın desteği ve güveni bizim en büyük gücümüzdür."

Önder, şehir merkezinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerin artırıldığını ve bu önlemlerin vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti. İl genelinde asayiş uygulamalarının belirli aralıklarla sürdürüleceği ve benzer çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Esnaf ve vatandaşlar, alınan emniyet tedbirlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve ekibine teşekkür etti.

