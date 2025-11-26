Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Ağrı'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi; Ertaç Baki destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:54
Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar taşıdıkları pankartlarla kadına yönelik şiddete karşı farkındalık mesajları verdi.

Etkinlik Detayları

Yürüyüş boyunca vatandaşlar ve kurum temsilcileri, şiddetin sonlandırılması ve toplumda kadının önemine dikkat çekilmesi amacıyla bir araya geldi. Katılımcılar, pankart ve sloganlarla toplumun bilinçlendirilmesine vurgu yaptı.

Yetkilinin Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada "Tüm birimlerimizle birlikte kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinliklerin amacı şiddeti azaltmak, hatta tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi.

AĞRI’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

AĞRI’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

AĞRI’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama