Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar taşıdıkları pankartlarla kadına yönelik şiddete karşı farkındalık mesajları verdi.

Etkinlik Detayları

Yürüyüş boyunca vatandaşlar ve kurum temsilcileri, şiddetin sonlandırılması ve toplumda kadının önemine dikkat çekilmesi amacıyla bir araya geldi. Katılımcılar, pankart ve sloganlarla toplumun bilinçlendirilmesine vurgu yaptı.

Yetkilinin Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada "Tüm birimlerimizle birlikte kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinliklerin amacı şiddeti azaltmak, hatta tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi.

