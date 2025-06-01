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Ağrı'da Kadınlardan Gazze'ye Tepki: 'Annelerin Vicdanı Barışın Sesi Oluyor'

Ağrı'da kadınlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekerek balon uçurdu ve basın açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 18:45
Ağrı'da Kadınlardan Gazze'ye Tepki: 'Annelerin Vicdanı Barışın Sesi Oluyor'

Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında anne ve çocukların ölümüne dikkat çekmek amacıyla balon uçurup basın açıklaması gerçekleştirdi.

İyilik Derneği İyilik Öncüleri Kulübü, "Annelerin vicdanı barışın sesi oluyor" sloganıyla Millet Bahçesi'nde bir program düzenledi.

İyilik Derneği İl Temsilcisi Hülya Polat, grup adına yaptığı açıklamada, "Dünyanın gözleri önünde yaşanan büyük bir insanlık dramına ve açık bir soykırıma karşı sessiz kalmadık" ifadelerini kullandı.

Polat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının her geçen gün daha fazla çocuğun, annenin ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek, "Dili, dini, ırkı ne olursa olsun, bir çocuğun gözyaşının rengi aynıdır. Bir annenin yüreğindeki yangın hep aynıdır. Çünkü acının dili yoktur ama yankısı bütün insanlığın kalbinde çınlamalıdır" dedi.

Kadınların barışın diliyle, anneliğin merhametiyle ve insanlığın ortak vicdanıyla bu vahşetin karşısında kararlılıkla duracaklarını vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Dünyanın en bereketli coğrafyalarından birinde, kundaktaki bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan insan, uygulanan ağır ambargo nedeniyle açlıktan ölüme terk edilmiştir. Hastaneler, okullar, ibadethaneler ve sivil yerleşim yerleri defalarca bombalanmış, insanlar en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmıştır. Çok sayıda yaralı, hastanelerde anestezi olmadan, ilkel koşullarda tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu, sadece bir savaş değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına açılmış derin bir yaradır."

Program, katılımcıların balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında anne ve çocukların...

Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında anne ve çocukların ölümüne dikkat çekmek için balon uçurup basın açıklaması yaptı.

Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında anne ve çocukların...

Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında anne ve çocukların ölümüne dikkat çekmek için balon uçurup basın açıklaması yaptı.

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