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Ağrı'da kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Hamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.