Ağrı'da kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Hamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağrı'da kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Patnos-Hamur yolu Suvar kavşağında öğlen saatlerinde trafik kazası yaşandı. Van istikametinden gelen Ş.A. idaresindeki 34 GLA 664 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta sol şeride geçen M.Ç. yönetimindeki 27 ANB 092 plakalı kamyonetle çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve kamyonet refüjdeki direklere çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.Ç. ve otobüsteki 10 yolcu yaralandı. 

kaza

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tutak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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