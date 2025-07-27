Ağrı'da Kamyonet ve Biçerdöver Çarpıştı: 2 Yaralı

Ağrı'da Feci Kaza: Kamyonet ve Biçerdöver Çarpıştı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonet ile biçerdöverin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Yunus Ç. (22) idaresindeki 16 BHN 987 plakalı kamyonetin, ilçedeki Karayazı Kavşağı'nda Hasan K. tarafından kullanılan biçerdöverle çarpışmasıyla gerçekleşti.

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yunus Ç. ile araçta bulunan Ümarettin Ç, ambulansla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların burada yapılan ilk tedavileri sonrası, durumları gereği Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonet ile biçerdöverin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonet ile biçerdöverin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.