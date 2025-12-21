Ağrı'da Karaciğer Yetmezliği Gelişen 2 Yaşındaki Miraç K Uçak Ambulansla Ankara'ya Sevk Edildi

Ağrı'da Karaciğer Yetmezliği Gelişen 2 Yaşındaki Miraç K Ankara'ya Sevk Edildi

Uçak ambulansla acil yönlendirme, yoğun bakımda tedavi sürüyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ani karaciğer yetmezliği tanısı konulan 2 yaşındaki Miraç K, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle sevk edildi.

Hastanın acil transferi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı uçak ambulans ile gerçekleştirildi. Sevk işleminin ilgili birimlerce koordineli şekilde yapıldığı bildirildi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Miraç K'nın durumu için gerekli ileri tetkik ve takiplerin devam ettiği ifade edildi.

Yetkililer, süreçte sağlanan destekler nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi yoğun bakım ekibine teşekkür etti.

