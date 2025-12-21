Bahçelievler'de 5. Geleneksel Doğu Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali'nde 5 Ton Çiğköfte Dağıtıldı

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen 5. Geleneksel Doğu Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde 5 ton çiğköfte dağıtıldı; binlerce vatandaş hem yöresel lezzetleri tattı hem de etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Etkinlik, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Dağıtım için oluşan onlarca metre uzunluğundaki kuyruklarda vatandaşlar sabırla beklerken, Başkan Bahadır elleriyle yoğurduğu çiğköfteyi bizzat halka ikram etti.

Gün boyunca sahnede yöresel halk türküleri ve farklı yemek sunumları yer aldı. Güneydoğu bölgesinin müzik grubu Harfane sahne alarak izleyicilere müzik ziyafeti sundu ve alanı coşturdu.

Festival alanındaki coşku ve yoğun katılımla organizasyonun gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.

Başkan Bahadır: 'Çiğköfte bizim, Anadolu'nun kültürü'

Dr. Hakan Bahadır konuşmasında, 'Biliyorsunuz ki çiğköfte bizim, Anadolu'nun kültürü. Bu bir yemek değil, bir kültür, birleştirici bir güçtür. Bizlerin karnını doyurduğu, dinlendiği hatta biraz da eğlendiği bir yemek. Nasıl çiğköftemizde acısı da var, tatlısı da var, ekşisi de varsa aynı Türkiye gibidir. Bugün 5 ton çiğköfte dağıtacağız. Bu festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

