Erdem: "Dil savunması, vatan savunmasıdır" — TDED Mersin'de "Dilimiz Kimliğimizdir" Konferansı

Ekrem Erdem, Mersin'deki "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansında "Vatanı önce dil, sonra ordu bekler" diyerek Türkçenin korunması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:30
Erdem: "Dil savunması, vatan savunmasıdır"

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunarak, "Vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Dil savunması, vatan savunmasıdır" dedi.

"Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı Mersin'de düzenlendi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi ile Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Medeniyet Okumaları Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen "Dilimiz Kimliğimizdir" adlı konferans, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, milli ve manevi değerlere yönelik etkinlikleri desteklediklerini belirterek, "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi, dilimizi koruma ve değerlerimize sahip çıkma noktasında önemli çalışmalar yürütüyor. Bu anlamlı konferans için üniversitemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dil bilinci ve edebiyatın önemi

TDED Mersin Şubesi Kurucu Başkanı Mustafa Erim, derneğin amacının toplumda dil bilincini yerleştirmek, Türkçenin doğru kullanımını yaygınlaştırmak ve edebiyatın gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Erim, tabela kirliliğine dikkat çekerek, "Kadim medeniyetimizin birikimi, bu topraklardan yetişen ilim ve irfan sahipleriyle yüzyıllardır yolumuzu aydınlatmıştır. Düşünen bilir, bilen söyler, söyleyen yazar. Dil, düşünenin, bilenin ve söyleyenin kalemidir" dedi.

Geleceğin güvencesi: Gençlik

TDED Mersin Şubesi Başkanı Muharrem Köse, dernek faaliyetleri ve üniversitede kurulan Medeniyet Okumaları Öğrenci Topluluğu çalışmalarını anlattı. Köse, gençlerin uydurma kelimelere ve yabancı dil özentisine karşı Türkçeye sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti ve "Gençlerimizin ‘dilimiz kimliğimizdir’ konulu sergilerini gördükçe geleceğimizin güvencesinin bu gençlik olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.

Köse ayrıca 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde düzenlenecek deneme yarışmaları hakkında bilgi vererek, öğrencilerin eserlerini beklediklerini belirtti: "‘Ümidin varsa engelin yoktur’ ve ‘Yeter ki gönüller engelli olmasın’ konulu deneme yarışmamıza öğrencilerimizin eserlerini bekliyoruz."

Türkçenin karşı karşıya olduğu tehditler

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Mersin Şubesi’nin derneğin 26 şubesi arasında yapılan değerlendirmede ilk üçe girerek başarı ödülü aldığını belirtti ve emeği geçenleri tebrik etti. Erdem, Türkçenin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu: "Yaklaşık 250 milyon konuşuruyla dünyanın en büyük dilleri arasında yer alan Türkçe; bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, basın-yayın dilindeki özensizlik, ticari hayattaki yabancı kelime alışkanlığı ve yabancı dilde eğitim hayranlığı nedeniyle ciddi tehdit altındadır. Sosyal medyada kullanılan kuş dili gençlerin iletişim dili haline gelmektedir."

Erdem, dil sorunlarının aynı zamanda bir kimlik meselesi olduğuna işaret ederek, "Dilini ve kültürünü kaybeden milletler tarih sahnesinden silinmiştir" ifadelerini kullandı.

Tabela kirliliği ve standart çağrısı

Dildeki yabancılaşmanın en yoğun yaşandığı alanlardan birinin tabela kirliliği olduğuna değinen Erdem, 2018 yılında TSE tarafından kabul edilen standartlara dikkat çekti. Erdem, bu düzenlemeyle yön levhalarının Türkçe olmasının ve yabancı dildeki ifadelerin Türkçenin %25'i büyüklüğünde kullanılması kuralının getirildiğini belirtti. Belediyelerin iş yeri ruhsatlarında bu standartları şart koşmasıyla şehirlerdeki dil karmaşasının sona ereceğini söyleyen Erdem, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

